Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 480.449.350
Eczacıbaşı İlaç 402.550.788
ASELSAN 386.754.
09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:44
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|480.449.350
|Eczacıbaşı İlaç
|402.550.788
|ASELSAN
|386.754.632
|Türk Hava Yolları
|367.111.973
|Pegasus
|288.680.839
|İpek Doğal Enerji
|233.483.010
|Tüpraş
|227.839.204
|Yapı ve Kredi Bankası
|215.599.105
|Koza Altın
|193.619.603
|İş Finansal Kiralama
|167.997.029
|Vakıflar Bankası
|158.954.573
|Koza Madencilik
|155.897.144
|Akbank
|153.832.667
|Sasa Polyester
|147.167.810
|Petkim
|132.329.781
|İş Bankası (C)
|121.052.569
|TAV Havalimanları
|120.010.507
|Turkcell
|105.421.941
|Deva Holding
|90.187.054
|Halkbank
|84.525.432
Kaynak: AA