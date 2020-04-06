Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Garanti Bankası 344.219.982

Sasa Polyester 300.507.928

Türk Hava Yolları 241.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 344.219.982 Sasa Polyester 300.507.928 Türk Hava Yolları 241.687.819 ASELSAN 195.232.944 Petkim 171.790.425 Pegasus 168.605.589 Yapı ve Kredi Bankası 164.835.122 Tüpraş 155.349.339 İpek Doğal Enerji 140.066.502 Koza Altın 119.455.433 Eczacıbaşı İlaç 116.487.412 İş Finansal Kiralama 102.899.689 Akbank 92.062.973 Kardemir (D) 80.847.031 Koza Madencilik 70.101.143 Karsan Otomotiv 67.037.068 Arçelik 61.780.710 İş Bankası (C) 60.933.237 Vakıflar Bankası 58.393.242 Ereğli Demir Çelik 55.784.667 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA