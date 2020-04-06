Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 344.219.982
Sasa Polyester 300.507.928
Türk Hava Yolları 241.
06.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|344.219.982
|Sasa Polyester
|300.507.928
|Türk Hava Yolları
|241.687.819
|ASELSAN
|195.232.944
|Petkim
|171.790.425
|Pegasus
|168.605.589
|Yapı ve Kredi Bankası
|164.835.122
|Tüpraş
|155.349.339
|İpek Doğal Enerji
|140.066.502
|Koza Altın
|119.455.433
|Eczacıbaşı İlaç
|116.487.412
|İş Finansal Kiralama
|102.899.689
|Akbank
|92.062.973
|Kardemir (D)
|80.847.031
|Koza Madencilik
|70.101.143
|Karsan Otomotiv
|67.037.068
|Arçelik
|61.780.710
|İş Bankası (C)
|60.933.237
|Vakıflar Bankası
|58.393.242
|Ereğli Demir Çelik
|55.784.667
Kaynak: AA