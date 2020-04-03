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Borsa İstanbul, Tüpraş, Petkim, Koza, Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 394.520.914
Tüpraş 378.269.774
ASELSAN 311.066.

03.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:26
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 394.520.914
Tüpraş 378.269.774
ASELSAN 311.066.032
Garanti Bankası 302.622.509
Arçelik 208.324.706
Türk Hava Yolları 150.200.969
Sasa Polyester 144.620.275
Yapı ve Kredi Bankası 111.149.474
Koç Holding 99.604.531
Pegasus 98.095.683
Akbank 94.539.919
İpek Doğal Enerji 92.239.039
Turkcell 91.311.673
Eczacıbaşı İlaç 80.082.357
Torunlar GMYO 78.230.654
Karsan Otomotiv 74.008.198
Koza Altın 68.274.623
Koza Madencilik 66.742.990
İş Finansal Kiralama 50.825.813
Kardemir (D) 48.252.625
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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