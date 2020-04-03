Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 394.520.914
Tüpraş 378.269.774
ASELSAN 311.066.
03.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|394.520.914
|Tüpraş
|378.269.774
|ASELSAN
|311.066.032
|Garanti Bankası
|302.622.509
|Arçelik
|208.324.706
|Türk Hava Yolları
|150.200.969
|Sasa Polyester
|144.620.275
|Yapı ve Kredi Bankası
|111.149.474
|Koç Holding
|99.604.531
|Pegasus
|98.095.683
|Akbank
|94.539.919
|İpek Doğal Enerji
|92.239.039
|Turkcell
|91.311.673
|Eczacıbaşı İlaç
|80.082.357
|Torunlar GMYO
|78.230.654
|Karsan Otomotiv
|74.008.198
|Koza Altın
|68.274.623
|Koza Madencilik
|66.742.990
|İş Finansal Kiralama
|50.825.813
|Kardemir (D)
|48.252.625
Kaynak: AA