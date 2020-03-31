Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Eczacıbaşı İlaç 497.049.151

Garanti Bankası 399.811.863

Türk Hava Yolları 371.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 497.049.151 Garanti Bankası 399.811.863 Türk Hava Yolları 371.813.906 Pegasus 296.120.803 ASELSAN 273.643.558 Sasa Polyester 246.663.255 Akbank 173.525.121 Yapı ve Kredi Bankası 140.494.717 İş Finansal Kiralama 135.428.421 Deva Holding 118.133.447 Koza Madencilik 91.836.716 Güneş Sigorta 91.191.086 İpek Doğal Enerji 88.851.459 Halkbank 87.757.000 Eczacıbaşı Yatırım 87.427.554 Koza Altın 84.872.609 Şişe Cam 82.126.901 Petkim 78.627.233 Turkcell 75.528.300 Vakıflar Bankası 71.591.358 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA