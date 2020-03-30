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Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 422.738.606
ASELSAN 315.543.534
Pegasus 309.221.

30.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 422.738.606
ASELSAN 315.543.534
Pegasus 309.221.175
Garanti Bankası 255.669.673
Sasa Polyester 240.107.771
Eczacıbaşı İlaç 221.011.168
Akbank 133.813.298
İpek Doğal Enerji 97.939.733
Koza Madencilik 90.206.626
Yapı ve Kredi Bankası 86.389.606
Koza Altın 72.585.029
Arçelik 64.869.238
Tüpraş 63.822.202
Deva Holding 62.816.085
Bim Mağazalar 62.046.033
Ereğli Demir Çelik 61.736.955
İş Bankası (C) 59.162.220
Vakıflar Bankası 58.605.613
Turkcell 57.296.716
Petkim 57.243.067
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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