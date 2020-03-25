Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 800.087.028

ASELSAN 782.340.837

Garanti Bankası 718.505.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 800.087.028 ASELSAN 782.340.837 Garanti Bankası 718.505.265 Yapı ve Kredi Bankası 228.264.142 İş Finansal Kiralama 192.402.328 Petkim 192.245.119 Akbank 187.618.855 Koza Altın 185.389.669 Eczacıbaşı İlaç 183.733.093 Kardemir (D) 168.872.148 Vakıflar Bankası 166.984.202 Turkcell 166.326.359 Halkbank 162.471.633 Şişe Cam 155.353.121 Tüpraş 146.351.073 Sasa Polyester 146.248.005 İş Bankası (C) 138.427.124 Pegasus 133.109.972 Koza Madencilik 127.840.228 İpek Doğal Enerji 126.791.807 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA