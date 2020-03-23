Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 463.835.836
Türk Hava Yolları 210.980.170
ASELSAN 198.935.
23.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|463.835.836
|Türk Hava Yolları
|210.980.170
|ASELSAN
|198.935.885
|Bim Mağazalar
|168.529.272
|Yapı ve Kredi Bankası
|105.967.349
|Türk Telekom
|104.934.019
|Pegasus
|102.023.508
|Akbank
|100.577.770
|Gübre Fabrikaları
|98.280.084
|İş Finansal Kiralama
|90.645.544
|Turkcell
|68.863.310
|Migros Ticaret
|59.910.372
|Deva Holding
|58.282.301
|Doğan Holding
|55.259.663
|Tüpraş
|54.793.326
|Eczacıbaşı İlaç
|53.275.577
|Ereğli Demir Çelik
|51.977.941
|Koza Madencilik
|48.612.613
|Halkbank
|48.480.136
|Petkim
|47.494.151
Kaynak: AA