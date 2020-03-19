Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 264.163.582
Türk Hava Yolları 227.337.970
Garanti Bankası 226.413.
19.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|264.163.582
|Türk Hava Yolları
|227.337.970
|Garanti Bankası
|226.413.539
|Halkbank
|104.064.800
|Tüpraş
|103.835.690
|Akbank
|100.602.173
|Pegasus
|99.567.991
|Yapı ve Kredi Bank.
|99.244.278
|Petkim
|94.441.783
|Kardemir (D)
|94.181.153
|Bim Mağazalar
|91.516.464
|Vakıflar Bankası
|83.891.812
|Odaş Elektrik
|78.658.993
|İş Bankası (C)
|77.852.781
|Ereğli Demir Çelik
|76.974.751
|İş Fin.Kir.
|63.098.394
|Şişe Cam
|62.518.370
|Eczacıbaşı İlaç
|56.424.391
|Emlak Konut GMYO
|56.414.391
|Migros Ticaret
|55.780.053
Kaynak: AA