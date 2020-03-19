Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 264.163.582

Türk Hava Yolları 227.337.970

Garanti Bankası 226.413.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 264.163.582 Türk Hava Yolları 227.337.970 Garanti Bankası 226.413.539 Halkbank 104.064.800 Tüpraş 103.835.690 Akbank 100.602.173 Pegasus 99.567.991 Yapı ve Kredi Bank. 99.244.278 Petkim 94.441.783 Kardemir (D) 94.181.153 Bim Mağazalar 91.516.464 Vakıflar Bankası 83.891.812 Odaş Elektrik 78.658.993 İş Bankası (C) 77.852.781 Ereğli Demir Çelik 76.974.751 İş Fin.Kir. 63.098.394 Şişe Cam 62.518.370 Eczacıbaşı İlaç 56.424.391 Emlak Konut GMYO 56.414.391 Migros Ticaret 55.780.053 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA