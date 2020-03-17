Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 365.772.135

Türk Hava Yolları 335.087.216

Garanti Bankası 210.089.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 365.772.135 Türk Hava Yolları 335.087.216 Garanti Bankası 210.089.566 Petkim 120.580.830 Yapı ve Kredi Bank. 92.648.304 Pegasus 85.043.230 İş Bankası (C) 79.518.919 Akbank 79.325.547 Tüpraş 78.426.686 Halkbank 76.385.764 Ereğli Demir Çelik 73.591.334 Vakıflar Bankası 59.188.546 Turkcell 56.846.281 Emlak Konut GMYO 55.800.439 Kardemir (D) 52.912.013 İpek Doğal Enerji 52.061.707 Koza Madencilik 51.026.515 İş Fin.Kir. 50.901.333 Koza Altın 49.086.976 Sasa Polyester 40.450.985 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA