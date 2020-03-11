Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 464.294.245

Türk Hava Yolları 421.309.709

Garanti Bankası 244.091.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 464.294.245 Türk Hava Yolları 421.309.709 Garanti Bankası 244.091.381 Eczacıbaşı İlaç 155.220.522 Odaş Elektrik 144.481.302 Bim Mağazalar 142.873.597 Yapı ve Kredi Bank. 135.432.240 Migros Ticaret 133.720.581 Kardemir (D) 117.905.744 Deva Holding 107.907.543 Halkbank 107.605.914 Gübre Fabrik. 103.148.234 Ereğli Demir Çelik 101.906.015 Petkim 98.600.349 Vakıflar Bankası 97.989.434 Akbank 97.194.987 Turkcell 75.978.253 Karsan Otomotiv 75.669.887 Eczacıbaşı Yatırım 71.596.390 İpek Doğal Enerji 70.841.645 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA