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Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 499.504.509
ASELSAN 429.751.295
Garanti Bankası 277.381.

10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 499.504.509
ASELSAN 429.751.295
Garanti Bankası 277.381.204
Yapı ve Kredi Bank. 224.504.106
Ereğli Demir Çelik 124.343.415
Halkbank 114.946.292
Odaş Elektrik 112.341.757
Vakıflar Bankası 101.672.796
Kardemir (D) 99.474.248
Akbank 99.174.373
Petkim 94.762.718
Tüpraş 88.785.982
İpek Doğal Enerji 86.753.028
Güneş Sigorta 78.608.174
Karsan Otomotiv 74.907.660
Pegasus 68.545.993
Koç Holding 68.085.031
Türk Telekom 63.712.674
Emlak Konut GMYO 60.389.927
İş Fin.Kir. 58.425.431
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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