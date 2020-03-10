Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 499.504.509

ASELSAN 429.751.295

Garanti Bankası 277.381.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 499.504.509 ASELSAN 429.751.295 Garanti Bankası 277.381.204 Yapı ve Kredi Bank. 224.504.106 Ereğli Demir Çelik 124.343.415 Halkbank 114.946.292 Odaş Elektrik 112.341.757 Vakıflar Bankası 101.672.796 Kardemir (D) 99.474.248 Akbank 99.174.373 Petkim 94.762.718 Tüpraş 88.785.982 İpek Doğal Enerji 86.753.028 Güneş Sigorta 78.608.174 Karsan Otomotiv 74.907.660 Pegasus 68.545.993 Koç Holding 68.085.031 Türk Telekom 63.712.674 Emlak Konut GMYO 60.389.927 İş Fin.Kir. 58.425.431 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA