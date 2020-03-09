Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 467.120.519
ASELSAN 346.715.909
Garanti Bankası 190.623.
09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|467.120.519
|ASELSAN
|346.715.909
|Garanti Bankası
|190.623.558
|Tüpraş
|158.865.567
|Petkim
|141.055.141
|Yapı ve Kredi Bankası
|139.855.427
|Kardemir (D)
|110.404.055
|Deva Holding
|108.627.326
|Odaş Elektrik
|108.009.674
|Ereğli Demir Çelik
|106.208.282
|Karsan Otomotiv
|87.160.074
|Vakıflar Bankası
|83.971.540
|Halkbank
|83.484.559
|Akbank
|75.132.085
|Pegasus
|65.407.214
|Emlak Konut GMYO
|59.772.121
|İpek Doğal Enerji
|59.260.065
|İş Bankası (C)
|55.645.514
|Bim Mağazalar
|54.243.683
|Şişe Cam
|52.695.852
Kaynak: AA