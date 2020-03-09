Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 467.120.519

ASELSAN 346.715.909

Garanti Bankası 190.623.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 467.120.519 ASELSAN 346.715.909 Garanti Bankası 190.623.558 Tüpraş 158.865.567 Petkim 141.055.141 Yapı ve Kredi Bankası 139.855.427 Kardemir (D) 110.404.055 Deva Holding 108.627.326 Odaş Elektrik 108.009.674 Ereğli Demir Çelik 106.208.282 Karsan Otomotiv 87.160.074 Vakıflar Bankası 83.971.540 Halkbank 83.484.559 Akbank 75.132.085 Pegasus 65.407.214 Emlak Konut GMYO 59.772.121 İpek Doğal Enerji 59.260.065 İş Bankası (C) 55.645.514 Bim Mağazalar 54.243.683 Şişe Cam 52.695.852 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA