06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 557.540.527 ASELSAN 334.984.938 Ereğli Demir Çelik 262.389.905 Garanti Bankası 208.462.043 Yapı ve Kredi Bank. 206.055.798 Petkim 172.775.802 Odaş Elektrik 171.804.296 Karsan Otomotiv 143.494.510 Pegasus 138.439.881 Halkbank 132.967.850 Turkcell 124.129.112 Akbank 124.038.575 Kardemir (D) 116.596.845 Koza Altın 113.752.148 Tüpraş 99.788.764 Vakıflar Bankası 99.411.272 Emlak Konut GMYO 93.624.060 İş Bankası (C) 78.378.788 Gübre Fabrik. 71.236.457 İpek Doğal Enerji 69.697.636

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA