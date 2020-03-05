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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 397.028.684
Türk Hava Yolları 368.046.684
Garanti Bankası 193.821.

05.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:16
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 397.028.684
Türk Hava Yolları 368.046.684
Garanti Bankası 193.821.018
Yapı ve Kredi Bankası 186.071.226
Karsan Otomotiv 151.775.549
Gübre Fabrikaları 135.409.939
Odaş Elektrik 135.335.561
Turkcell 121.617.507
Halkbank 119.835.108
Petkim 100.939.528
Kardemir (D) 96.449.946
Pegasus 84.819.042
Akbank 80.005.307
Ereğli Demir Çelik 67.870.280
Trakya Cam 62.220.805
Güneş Sigorta 57.795.395
Şişe Cam 56.381.663
Anadolu Grubu Holding 55.083.393
Vakıflar Bankası 52.548.474
Tüpraş 49.953.563
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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