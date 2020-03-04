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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 516.577.830
Türk Hava Yolları 372.819.590
Karsan Otomotiv 310.748.

04.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:44
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 516.577.830
Türk Hava Yolları 372.819.590
Karsan Otomotiv 310.748.316
Garanti Bankası 207.985.335
Halkbank 176.106.050
Vakıflar Bankası 147.858.067
Odaş Elektrik 132.818.851
Yapı ve Kredi Bank. 131.883.396
Turkcell 127.846.425
Akbank 122.218.063
Emlak Konut GMYO 119.285.621
Kardemir (D) 106.543.452
Soda Sanayii 103.301.548
Şişe Cam 102.212.754
Petkim 90.461.949
Tüpraş 87.048.600
İş Bankası (C) 85.823.490
Koza Madencilik 79.361.735
Trakya Cam 75.342.769
Türk Telekom 71.935.100
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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