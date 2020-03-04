04.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:44

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 516.577.830 Türk Hava Yolları 372.819.590 Karsan Otomotiv 310.748.316 Garanti Bankası 207.985.335 Halkbank 176.106.050 Vakıflar Bankası 147.858.067 Odaş Elektrik 132.818.851 Yapı ve Kredi Bank. 131.883.396 Turkcell 127.846.425 Akbank 122.218.063 Emlak Konut GMYO 119.285.621 Kardemir (D) 106.543.452 Soda Sanayii 103.301.548 Şişe Cam 102.212.754 Petkim 90.461.949 Tüpraş 87.048.600 İş Bankası (C) 85.823.490 Koza Madencilik 79.361.735 Trakya Cam 75.342.769 Türk Telekom 71.935.100

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA