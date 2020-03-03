03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 284.237.078 ASELSAN 279.138.548 Türk Hava Yolları 216.910.108 Karsan Otomotiv 173.128.650 Yapı ve Kredi Bank. 129.218.080 Odaş Elektrik 95.631.936 İpek Doğal Enerji 93.062.024 Turkcell 91.333.155 Kardemir (D) 86.572.189 Halkbank 83.597.598 Petkim 73.063.533 Şişe Cam 72.099.063 Alarko Holding 71.208.105 Tüpraş 69.951.642 Emlak Konut GMYO 68.834.954 Akbank 66.020.935 Koza Altın 64.801.417 Koza Madencilik 64.461.071 Vakıflar Bankası 60.860.427 Migros Ticaret 58.863.294

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA