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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 284.237.078
ASELSAN 279.138.548
Türk Hava Yolları 216.910.

03.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 284.237.078
ASELSAN 279.138.548
Türk Hava Yolları 216.910.108
Karsan Otomotiv 173.128.650
Yapı ve Kredi Bank. 129.218.080
Odaş Elektrik 95.631.936
İpek Doğal Enerji 93.062.024
Turkcell 91.333.155
Kardemir (D) 86.572.189
Halkbank 83.597.598
Petkim 73.063.533
Şişe Cam 72.099.063
Alarko Holding 71.208.105
Tüpraş 69.951.642
Emlak Konut GMYO 68.834.954
Akbank 66.020.935
Koza Altın 64.801.417
Koza Madencilik 64.461.071
Vakıflar Bankası 60.860.427
Migros Ticaret 58.863.294
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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