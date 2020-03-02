02.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 447.842.823 Karsan Otomotiv 290.348.942 Garanti Bankası 246.058.923 ASELSAN 225.686.329 Odaş Elektrik 138.065.647 Petkim 114.790.798 Yapı ve Kredi Bank. 113.189.572 Kardemir (D) 104.683.898 Emlak Konut GMYO 104.334.462 HALKBANK 97.831.600 Akbank 92.855.940 Turkcell 81.948.393 Sabancı Holding 81.056.713 İpek Doğal Enerji 77.814.172 Şişe Cam 77.621.295 Trakya Cam 65.088.092 Tüpraş 53.372.675 İş Bankası (C) 51.002.509 Vestel 50.840.222 Tekfen Holding 48.596.390

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA