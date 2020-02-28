Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 410.768.326
ASELSAN 340.910.528
Emlak Konut GMYO 131.484.
28.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|410.768.326
|ASELSAN
|340.910.528
|Emlak Konut GMYO
|131.484.610
|Garanti Bankası
|115.084.993
|Petkim
|85.080.954
|Yapı ve Kredi Bank.
|83.851.613
|Koza Altın
|76.662.857
|Odaş Elektrik
|75.233.880
|Pegasus
|73.186.299
|Koza Madencilik
|70.679.646
|İş Bankası (C)
|67.684.906
|Tüpraş
|63.854.786
|Halkbank
|61.480.109
|Ereğli Demir Çelik
|61.434.410
|Kardemir (D)
|58.242.162
|Vakıflar Bankası
|57.538.167
|Güneş Sigorta
|57.438.150
|İş Fin.Kir.
|55.402.206
|Tekfen Holding
|54.587.607
|Akbank
|53.934.289
Kaynak: AA