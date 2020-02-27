Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 851.122.659
ASELSAN 610.493.768
Kardemir (D) 507.314.

27.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 851.122.659
ASELSAN 610.493.768
Kardemir (D) 507.314.369
Garanti Bankası 230.192.265
Odaş Elektrik 171.016.351
Emlak Konut GMYO 169.738.791
Tüpraş 169.395.598
Karsan Otomotiv 152.084.853
Petkim 144.424.942
Halkbank 133.081.293
Şişe Cam 114.132.490
Alarko GMYO 113.451.590
Coca Cola İçecek 111.690.436
Pegasus 106.044.434
Sasa Polyester 104.720.384
İpek Doğal Enerji 101.386.410
Yapı ve Kredi Bankası 95.461.485
Koza Madencilik 94.327.863
Ereğli Demir Çelik 93.172.886
Turkcell 89.689.600
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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