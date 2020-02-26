26.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:34

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.382.192.490 Türk Hava Yolları 944.406.955 Odaş Elektrik 330.155.123 Garanti Bankası 274.736.334 İpek Doğal Enerji 236.517.108 Kardemir (D) 231.517.747 Alarko GMYO 222.044.361 Tüpraş 212.644.748 Petkim 205.832.113 Halkbank 195.134.989 Sasa Polyester 175.755.158 Karsan Otomotiv 175.262.388 Koza Madencilik 171.554.332 Pegasus 146.254.726 Yapı ve Kredi Bank. 136.980.524 Akbank 127.925.480 Güneş Sigorta 126.139.406 Şişe Cam 117.717.839 Ereğli Demir Çelik 113.707.500 Vakıflar Bankası 106.883.688

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA