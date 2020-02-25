Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.701.041.227
ASELSAN 672.972.201
Kardemir (D) 430.170.

25.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.701.041.227
ASELSAN 672.972.201
Kardemir (D) 430.170.811
Odaş Elektrik 303.286.448
İpek Doğal Enerji 261.528.037
Koza Madencilik 259.005.141
Petkim 210.662.755
İş Finansal Kiralama 200.424.980
Garanti Bankası 193.088.573
Şişe Cam 162.330.767
Halkbank 130.344.236
Yapı ve Kredi Bank. 126.149.672
Turkcell 124.981.252
Güneş Sigorta 122.488.051
Alarko GMYO 121.637.596
Tüpraş 120.480.014
Ereğli Demir Çelik 113.421.638
Akbank 103.455.523
Koza Altın 100.353.357
Gübre Fabrikaları 77.410.123
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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