Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.701.041.227
ASELSAN 672.972.201
Kardemir (D) 430.170.
25.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.701.041.227
|ASELSAN
|672.972.201
|Kardemir (D)
|430.170.811
|Odaş Elektrik
|303.286.448
|İpek Doğal Enerji
|261.528.037
|Koza Madencilik
|259.005.141
|Petkim
|210.662.755
|İş Finansal Kiralama
|200.424.980
|Garanti Bankası
|193.088.573
|Şişe Cam
|162.330.767
|Halkbank
|130.344.236
|Yapı ve Kredi Bank.
|126.149.672
|Turkcell
|124.981.252
|Güneş Sigorta
|122.488.051
|Alarko GMYO
|121.637.596
|Tüpraş
|120.480.014
|Ereğli Demir Çelik
|113.421.638
|Akbank
|103.455.523
|Koza Altın
|100.353.357
|Gübre Fabrikaları
|77.410.123
Kaynak: AA