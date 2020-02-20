Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 703.442.382
Türk Hava Yolları 498.056.169
Garanti Bankası 222.942.
20.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|703.442.382
|Türk Hava Yolları
|498.056.169
|Garanti Bankası
|222.942.164
|Odaş Elektrik
|218.785.012
|Yapı ve Kredi Bank.
|188.665.135
|Tüpraş
|175.454.777
|Gübre Fabrik.
|174.449.163
|İş Finansal Kiralama
|171.817.075
|Kardemir (D)
|152.211.441
|Petkim
|150.063.567
|Emlak Konut GMYO
|128.586.906
|Vestel
|124.381.243
|Halkbank
|119.138.906
|Akbank
|114.063.393
|Sasa Polyester
|108.111.589
|Tekfen Holding
|104.903.164
|Şişe Cam
|103.321.556
|İş GMYO
|102.992.516
|Turkcell
|93.609.733
|Karsan Otomotiv
|92.875.218
Kaynak: AA