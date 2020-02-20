20.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:38

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 703.442.382 Türk Hava Yolları 498.056.169 Garanti Bankası 222.942.164 Odaş Elektrik 218.785.012 Yapı ve Kredi Bank. 188.665.135 Tüpraş 175.454.777 Gübre Fabrik. 174.449.163 İş Finansal Kiralama 171.817.075 Kardemir (D) 152.211.441 Petkim 150.063.567 Emlak Konut GMYO 128.586.906 Vestel 124.381.243 Halkbank 119.138.906 Akbank 114.063.393 Sasa Polyester 108.111.589 Tekfen Holding 104.903.164 Şişe Cam 103.321.556 İş GMYO 102.992.516 Turkcell 93.609.733 Karsan Otomotiv 92.875.218

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)