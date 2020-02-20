Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 703.442.382
Türk Hava Yolları 498.056.169
Garanti Bankası 222.942.

20.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 703.442.382
Türk Hava Yolları 498.056.169
Garanti Bankası 222.942.164
Odaş Elektrik 218.785.012
Yapı ve Kredi Bank. 188.665.135
Tüpraş 175.454.777
Gübre Fabrik. 174.449.163
İş Finansal Kiralama 171.817.075
Kardemir (D) 152.211.441
Petkim 150.063.567
Emlak Konut GMYO 128.586.906
Vestel 124.381.243
Halkbank 119.138.906
Akbank 114.063.393
Sasa Polyester 108.111.589
Tekfen Holding 104.903.164
Şişe Cam 103.321.556
İş GMYO 102.992.516
Turkcell 93.609.733
Karsan Otomotiv 92.875.218
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler