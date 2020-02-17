Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 928.758.977
ASELSAN 779.921.571
Odaş Elektrik 515.177.
17.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|928.758.977
|ASELSAN
|779.921.571
|Odaş Elektrik
|515.177.330
|Petkim
|341.399.658
|Halkbank
|265.714.332
|Tüpraş
|252.845.640
|Karsan Otomotiv
|162.702.726
|Güneş Sigorta
|158.827.604
|Gübre Fabrik.
|147.773.132
|Koza Madencilik
|143.788.894
|İpek Doğal Enerji
|140.525.057
|Garanti Bankası
|137.824.689
|Vakıflar Bankası
|135.679.273
|Yapı ve Kredi Bank.
|134.143.212
|İş GMYO
|129.963.377
|Kardemir (D)
|114.638.702
|Şişe Cam
|113.961.526
|Sasa Polyester
|110.698.089
|İş Fin.Kir.
|103.935.182
|Pegasus
|95.778.279
Kaynak: AA