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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 928.758.977
ASELSAN 779.921.571
Odaş Elektrik 515.177.

17.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:32
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 928.758.977
ASELSAN 779.921.571
Odaş Elektrik 515.177.330
Petkim 341.399.658
Halkbank 265.714.332
Tüpraş 252.845.640
Karsan Otomotiv 162.702.726
Güneş Sigorta 158.827.604
Gübre Fabrik. 147.773.132
Koza Madencilik 143.788.894
İpek Doğal Enerji 140.525.057
Garanti Bankası 137.824.689
Vakıflar Bankası 135.679.273
Yapı ve Kredi Bank. 134.143.212
İş GMYO 129.963.377
Kardemir (D) 114.638.702
Şişe Cam 113.961.526
Sasa Polyester 110.698.089
İş Fin.Kir. 103.935.182
Pegasus 95.778.279
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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