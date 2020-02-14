14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 819.914.762 Türk Hava Yolları 768.686.260 İş GMYO 407.493.169 Petkim 335.132.317 İş Finansal Kiralama 303.600.939 Şişe Cam 251.300.880 Yapı ve Kredi Bank. 231.885.246 Gübre Fabrik. 222.750.172 Tüpraş 212.974.339 Halkbank 205.095.759 Karsan Otomotiv 176.949.361 Türk Telekom 173.648.023 Garanti Bankası 157.367.670 Akbank 156.180.182 Tekfen Holding 152.468.358 Vakıflar Bankası 149.110.454 Kardemir (D) 125.313.945 Sasa Polyester 110.647.307 Ereğli Demir Çelik 105.194.077 Odaş Elektrik 104.324.793

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)