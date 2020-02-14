Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 819.914.762
Türk Hava Yolları 768.686.260
İş GMYO 407.493.
14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|819.914.762
|Türk Hava Yolları
|768.686.260
|İş GMYO
|407.493.169
|Petkim
|335.132.317
|İş Finansal Kiralama
|303.600.939
|Şişe Cam
|251.300.880
|Yapı ve Kredi Bank.
|231.885.246
|Gübre Fabrik.
|222.750.172
|Tüpraş
|212.974.339
|Halkbank
|205.095.759
|Karsan Otomotiv
|176.949.361
|Türk Telekom
|173.648.023
|Garanti Bankası
|157.367.670
|Akbank
|156.180.182
|Tekfen Holding
|152.468.358
|Vakıflar Bankası
|149.110.454
|Kardemir (D)
|125.313.945
|Sasa Polyester
|110.647.307
|Ereğli Demir Çelik
|105.194.077
|Odaş Elektrik
|104.324.793
Kaynak: AA