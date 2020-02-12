12.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:32

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.815.811.973 Türk Hava Yolları 1.982.303.763 Garanti Bankası 321.367.158 Kardemir (D) 314.338.453 Turcas Petrol 305.397.374 Odaş Elektrik 293.824.958 Halkbank 289.565.569 Petkim 281.193.115 Emlak Konut GMYO 257.745.979 Yapı ve Kredi Bank. 251.816.471 Şişe Cam 231.148.642 Ereğli Demir Çelik 219.190.274 Tüpraş 196.183.720 İş Fin.Kir. 180.364.733 Vakıflar Bankası 173.307.834 Akbank 164.087.963 Karsan Otomotiv 151.288.107 Türk Telekom 138.956.112 Pegasus 131.594.104 İş Bankası (C) 126.218.135

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)