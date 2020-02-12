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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.815.811.973
Türk Hava Yolları 1.982.303.763
Garanti Bankası 321.367.

12.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:32
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.815.811.973
Türk Hava Yolları 1.982.303.763
Garanti Bankası 321.367.158
Kardemir (D) 314.338.453
Turcas Petrol 305.397.374
Odaş Elektrik 293.824.958
Halkbank 289.565.569
Petkim 281.193.115
Emlak Konut GMYO 257.745.979
Yapı ve Kredi Bank. 251.816.471
Şişe Cam 231.148.642
Ereğli Demir Çelik 219.190.274
Tüpraş 196.183.720
İş Fin.Kir. 180.364.733
Vakıflar Bankası 173.307.834
Akbank 164.087.963
Karsan Otomotiv 151.288.107
Türk Telekom 138.956.112
Pegasus 131.594.104
İş Bankası (C) 126.218.135
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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