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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 673.468.934
Garanti Bankası 357.096.221
Turcas Petrol 338.

11.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 673.468.934
Garanti Bankası 357.096.221
Turcas Petrol 338.550.986
Petkim 302.828.364
Şişe Cam 284.768.010
Yapı ve Kredi Bank. 278.286.336
ASELSAN 276.601.557
Odaş Elektrik 260.264.235
Kardemir (D) 190.736.859
Akbank 172.973.778
Sasa Polyester 170.883.664
Emlak Konut GMYO 161.326.140
Halkbank 154.897.967
Vestel 140.614.814
Güneş Sigorta 138.961.416
Vakıflar Bankası 136.649.597
İş Fin.Kir. 135.222.111
Tüpraş 124.389.917
Pegasus 115.463.941
Ereğli Demir Çelik 108.773.023
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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