11.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:22

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 673.468.934 Garanti Bankası 357.096.221 Turcas Petrol 338.550.986 Petkim 302.828.364 Şişe Cam 284.768.010 Yapı ve Kredi Bank. 278.286.336 ASELSAN 276.601.557 Odaş Elektrik 260.264.235 Kardemir (D) 190.736.859 Akbank 172.973.778 Sasa Polyester 170.883.664 Emlak Konut GMYO 161.326.140 Halkbank 154.897.967 Vestel 140.614.814 Güneş Sigorta 138.961.416 Vakıflar Bankası 136.649.597 İş Fin.Kir. 135.222.111 Tüpraş 124.389.917 Pegasus 115.463.941 Ereğli Demir Çelik 108.773.023

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)