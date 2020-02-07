07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 549.015.534 Kardemir (D) 314.359.572 Yapı ve Kredi Bank. 222.904.068 Soda Sanayii 217.889.976 Vestel 215.484.486 Şişe Cam 214.008.696 Garanti Bankası 194.190.633 Petkim 174.835.859 Gübre Fabrik. 160.253.723 Odaş Elektrik 156.441.337 Trakya Cam 143.816.899 Pegasus 142.912.209 İpek Doğal Enerji 139.274.410 Koza Madencilik 138.039.215 Aselsan 122.364.328 Karsan Otomotiv 118.949.596 T. Halk Bankası 118.327.264 Tüpraş 114.471.177 İş Fin.Kir. 113.864.618 Sasa Polyester 113.226.861

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)