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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 549.015.534
Kardemir (D) 314.359.

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 549.015.534
Kardemir (D) 314.359.572
Yapı ve Kredi Bank. 222.904.068
Soda Sanayii 217.889.976
Vestel 215.484.486
Şişe Cam 214.008.696
Garanti Bankası 194.190.633
Petkim 174.835.859
Gübre Fabrik. 160.253.723
Odaş Elektrik 156.441.337
Trakya Cam 143.816.899
Pegasus 142.912.209
İpek Doğal Enerji 139.274.410
Koza Madencilik 138.039.215
Aselsan 122.364.328
Karsan Otomotiv 118.949.596
T. Halk Bankası 118.327.264
Tüpraş 114.471.177
İş Fin.Kir. 113.864.618
Sasa Polyester 113.226.861
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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