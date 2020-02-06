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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.089.804.016
Odaş Elektrik 551.835.

06.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.089.804.016
Odaş Elektrik 551.835.966
Sasa Polyester 458.636.595
Şişe Cam 379.052.543
Yapı ve Kredi Bank. 351.663.610
Kardemir (D) 326.947.982
Pegasus 322.441.022
Garanti Bankası 259.726.139
Akbank 209.942.812
T. Halk Bankası 196.935.595
Petkim 192.769.929
Vestel 187.837.403
İş Fin.Kir. 181.698.528
Aselsan 171.298.709
Tüpraş 118.783.798
Emlak Konut GMYO 110.907.649
Ereğli Demir Çelik 104.141.736
Trakya Cam 99.141.270
Koç Holding 90.714.409
Tekfen Holding 90.676.147

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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