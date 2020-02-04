Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 741.098.768
Petkim 623.032.633
T. Halk Bankası 482.
04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|741.098.768
|Petkim
|623.032.633
|T. Halk Bankası
|482.167.211
|Şişe Cam
|327.370.331
|Aselsan
|301.334.313
|Kardemir (D)
|296.770.918
|İş GMYO
|181.710.134
|Halk GMYO
|175.388.050
|Garanti Bankası
|165.926.648
|Odaş Elektrik
|161.820.207
|Pegasus
|145.688.484
|Tüpraş
|144.743.846
|Trakya Cam
|144.505.798
|Güneş Sigorta
|131.888.624
|İş Fin.Kir.
|126.374.807
|İpek Doğal Enerji
|125.724.169
|Emlak Konut GMYO
|121.992.532
|Soda Sanayii
|120.121.567
|Vakıflar Bankası
|111.986.879
|Tekfen Holding
|107.718.510
Kaynak: AA