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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 741.098.768
Petkim 623.032.633
T. Halk Bankası 482.

04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 741.098.768
Petkim 623.032.633
T. Halk Bankası 482.167.211
Şişe Cam 327.370.331
Aselsan 301.334.313
Kardemir (D) 296.770.918
İş GMYO 181.710.134
Halk GMYO 175.388.050
Garanti Bankası 165.926.648
Odaş Elektrik 161.820.207
Pegasus 145.688.484
Tüpraş 144.743.846
Trakya Cam 144.505.798
Güneş Sigorta 131.888.624
İş Fin.Kir. 126.374.807
İpek Doğal Enerji 125.724.169
Emlak Konut GMYO 121.992.532
Soda Sanayii 120.121.567
Vakıflar Bankası 111.986.879
Tekfen Holding 107.718.510
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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