03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişecam 716.613.980 Türk Hava Yolları 568.956.034 Trakya Cam 403.120.459 İpek Doğal Enerji 280.731.386 Soda Sanayii 235.316.070 Odaş Elektrik 232.302.149 Kardemir (D) 225.169.122 Petkim 219.721.982 İş Fin.Kir. 174.999.558 Garanti Bankası 159.922.214 Emlak Konut GMYO 146.726.957 Aselsan 136.206.290 Tüpraş 121.026.095 Güneş Sigorta 111.924.532 Albaraka Türk 108.083.585 Pegasus 92.351.358 T. Halk Bankası 90.355.746 Ereğli Demir Çelik 87.056.929 Akbank 86.496.537 İş GMYO 80.664.217

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)