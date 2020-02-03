Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişecam 716.613.980
Türk Hava Yolları 568.956.034
Trakya Cam 403.120.
03.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişecam
|716.613.980
|Türk Hava Yolları
|568.956.034
|Trakya Cam
|403.120.459
|İpek Doğal Enerji
|280.731.386
|Soda Sanayii
|235.316.070
|Odaş Elektrik
|232.302.149
|Kardemir (D)
|225.169.122
|Petkim
|219.721.982
|İş Fin.Kir.
|174.999.558
|Garanti Bankası
|159.922.214
|Emlak Konut GMYO
|146.726.957
|Aselsan
|136.206.290
|Tüpraş
|121.026.095
|Güneş Sigorta
|111.924.532
|Albaraka Türk
|108.083.585
|Pegasus
|92.351.358
|T. Halk Bankası
|90.355.746
|Ereğli Demir Çelik
|87.056.929
|Akbank
|86.496.537
|İş GMYO
|80.664.217
Kaynak: AA