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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Fin.

21.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:04
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İş Fin.Kir.914.592.189
Türk Hava Yolları909.758.025
Petkim382.306.048
Emlak Konut GMYO315.740.222
Albaraka Türk261.557.443
T. Halk Bankası258.081.002
Güneş Sigorta222.824.005
Odaş Elektrik217.518.336
Soda Sanayii188.381.733
İş GMYO183.510.076
Kardemir (D)164.493.283
Aselsan130.270.199
Vakıflar Bankası129.073.046
Garanti Bankası127.174.766
Eczacıbaşı İlaç118.572.099
GSD Holding118.397.637
Tüpraş107.980.622
Ereğli Demir Çelik105.652.048
Akbank94.551.244
Pegasus92.395.402
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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