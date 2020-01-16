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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.344.437.424
Güneş Sigorta 475.159.921
Pegasus 392.014.

16.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.344.437.424
Güneş Sigorta 475.159.921
Pegasus 392.014.875
Emlak Konut GMYO 357.318.253
Akbank 354.126.309
Halkbank 316.322.738
Petkim 307.187.926
Kardemir (D) 272.297.088
Şişe Cam 244.182.269
Tüpraş 225.238.060
ASELSAN 213.638.637
Garanti Bankası 209.661.809
Yapı ve Kredi Bank. 190.969.865
Albaraka Türk 183.757.682
İş GMYO 168.489.436
İş Bankası (C) 162.733.363
Vakıflar Bankası 143.159.232
Ereğli Demir Çelik 140.746.026
Halk GMYO 109.505.050
İş Fin.Kir. 102.395.189
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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