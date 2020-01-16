Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.344.437.424
Güneş Sigorta 475.159.921
Pegasus 392.014.
16.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.344.437.424
|Güneş Sigorta
|475.159.921
|Pegasus
|392.014.875
|Emlak Konut GMYO
|357.318.253
|Akbank
|354.126.309
|Halkbank
|316.322.738
|Petkim
|307.187.926
|Kardemir (D)
|272.297.088
|Şişe Cam
|244.182.269
|Tüpraş
|225.238.060
|ASELSAN
|213.638.637
|Garanti Bankası
|209.661.809
|Yapı ve Kredi Bank.
|190.969.865
|Albaraka Türk
|183.757.682
|İş GMYO
|168.489.436
|İş Bankası (C)
|162.733.363
|Vakıflar Bankası
|143.159.232
|Ereğli Demir Çelik
|140.746.026
|Halk GMYO
|109.505.050
|İş Fin.Kir.
|102.395.189
Kaynak: AA