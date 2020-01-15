Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 914.181.264
Güneş Sigorta 774.530.459
Kardemir (D) 566.555.
15.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|914.181.264
|Güneş Sigorta
|774.530.459
|Kardemir (D)
|566.555.806
|Petkim
|446.712.185
|Emlak Konut GMYO
|397.063.027
|Şişe Cam
|333.541.538
|Halkbank
|324.734.473
|ASELSAN
|264.044.609
|Tüpraş
|191.454.819
|Sabancı Holding
|159.783.268
|Ereğli Demir Çelik
|149.565.755
|Garanti Bankası
|134.614.918
|Tekfen Holding
|130.327.428
|Netaş Telekom.
|117.933.810
|İş Fin.Kir.
|116.315.524
|Vakıflar Bankası
|112.463.136
|Eczacıbaşı İlaç
|112.125.595
|İş Bankası (C)
|111.148.054
|Soda Sanayii
|92.473.551
|İş GMYO
|91.967.755
Kaynak: AA