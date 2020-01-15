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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 914.181.264
Güneş Sigorta 774.530.459
Kardemir (D) 566.555.

15.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 914.181.264
Güneş Sigorta 774.530.459
Kardemir (D) 566.555.806
Petkim 446.712.185
Emlak Konut GMYO 397.063.027
Şişe Cam 333.541.538
Halkbank 324.734.473
ASELSAN 264.044.609
Tüpraş 191.454.819
Sabancı Holding 159.783.268
Ereğli Demir Çelik 149.565.755
Garanti Bankası 134.614.918
Tekfen Holding 130.327.428
Netaş Telekom. 117.933.810
İş Fin.Kir. 116.315.524
Vakıflar Bankası 112.463.136
Eczacıbaşı İlaç 112.125.595
İş Bankası (C) 111.148.054
Soda Sanayii 92.473.551
İş GMYO 91.967.755
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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