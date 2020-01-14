Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.417.492.248
Kardemir (D) 562.140.224
Petkim 512.543.

14.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.417.492.248
Kardemir (D) 562.140.224
Petkim 512.543.191
ASELSAN 436.180.173
Şişe Cam 292.744.489
Halkbank 282.917.095
Emlak Konut GMYO 232.381.918
Garanti Bankası 210.680.443
Odaş Elektrik 180.625.055
İş Bankası (C) 174.243.345
Tüpraş 169.020.079
Vakıflar Bankası 162.877.282
Pegasus 156.059.592
Albaraka Türk 145.410.175
Ereğli Demir Çelik 140.957.524
İş Fin.Kir. 136.072.977
Tekfen Holding 134.194.074
Koza Madencilik 128.246.003
Akbank 127.926.704
Kordsa Teknik Tekstil 118.859.898
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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