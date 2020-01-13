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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.237.723.647
Petkim 747.523.960
Halkbank 457.487.

13.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.237.723.647
Petkim 747.523.960
Halkbank 457.487.931
Kardemir (D) 367.989.717
Emlak Konut GMYO 313.323.172
Şişe Cam 284.592.271
ASELSAN 272.165.935
Pegasus 263.767.547
Tüpraş 219.201.032
Garanti Bankası 215.632.703
Yapı ve Kredi Bank. 204.740.587
Albaraka Türk 196.843.404
İpek Doğal Enerji 194.635.597
Ereğli Demir Çelik 187.073.455
Odaş Elektrik 172.496.026
Koza Madencilik 166.417.298
Akbank 162.948.987
İş Fin.Kir. 158.258.967
İş Bankası (C) 130.735.969
Vakıflar Bankası 129.395.039
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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