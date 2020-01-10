Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 872.935.072
Türk Hava Yolları 803.672.469
Petkim 433.081.
10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|872.935.072
|Türk Hava Yolları
|803.672.469
|Petkim
|433.081.710
|Albaraka Türk
|391.734.854
|Kardemir (D)
|375.517.610
|ASELSAN
|313.163.777
|Yapı ve Kredi Bank.
|285.856.277
|Halkbank
|263.750.475
|Emlak Konut GMYO
|243.671.834
|Garanti Bankası
|187.527.627
|İş Fin.Kir.
|185.016.686
|Tüpraş
|172.869.336
|İş Bankası (C)
|171.476.869
|Şişe Cam
|161.530.831
|Akbank
|144.127.072
|İpek Doğal Enerji
|119.444.399
|Soda Sanayii
|118.353.741
|Vakıflar Bankası
|96.681.569
|İş GMYO
|93.993.943
|Tekfen Holding
|83.560.997
Kaynak: AA