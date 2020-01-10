10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 872.935.072 Türk Hava Yolları 803.672.469 Petkim 433.081.710 Albaraka Türk 391.734.854 Kardemir (D) 375.517.610 ASELSAN 313.163.777 Yapı ve Kredi Bank. 285.856.277 Halkbank 263.750.475 Emlak Konut GMYO 243.671.834 Garanti Bankası 187.527.627 İş Fin.Kir. 185.016.686 Tüpraş 172.869.336 İş Bankası (C) 171.476.869 Şişe Cam 161.530.831 Akbank 144.127.072 İpek Doğal Enerji 119.444.399 Soda Sanayii 118.353.741 Vakıflar Bankası 96.681.569 İş GMYO 93.993.943 Tekfen Holding 83.560.997

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)