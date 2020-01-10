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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 872.935.072
Türk Hava Yolları 803.672.469
Petkim 433.081.

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Odaş Elektrik 872.935.072
Türk Hava Yolları 803.672.469
Petkim 433.081.710
Albaraka Türk 391.734.854
Kardemir (D) 375.517.610
ASELSAN 313.163.777
Yapı ve Kredi Bank. 285.856.277
Halkbank 263.750.475
Emlak Konut GMYO 243.671.834
Garanti Bankası 187.527.627
İş Fin.Kir. 185.016.686
Tüpraş 172.869.336
İş Bankası (C) 171.476.869
Şişe Cam 161.530.831
Akbank 144.127.072
İpek Doğal Enerji 119.444.399
Soda Sanayii 118.353.741
Vakıflar Bankası 96.681.569
İş GMYO 93.993.943
Tekfen Holding 83.560.997
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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