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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.291.323.221
ASELSAN 519.187.936
Petkim 363.276.

08.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.291.323.221
ASELSAN 519.187.936
Petkim 363.276.011
Halkbank 354.750.159
Garanti Bankası 337.638.296
Albaraka Türk 314.315.387
Kardemir (D) 215.790.751
İş Finansal Kiralama 189.448.454
Tüpraş 169.653.733
Şişe Cam 154.937.235
İpek Doğal Enerji 144.851.618
Akbank 139.407.370
Emlak Konut GMYO 124.629.207
Pegasus 114.504.216
Vakıflar Bankası 114.167.569
Güneş Sigorta 113.849.268
Ereğli Demir Çelik 102.000.631
İş GMYO 96.727.300
İş Bankası (C) 90.495.703
Koza Madencilik 89.031.448
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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