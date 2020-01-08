Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.291.323.221
ASELSAN 519.187.936
Petkim 363.276.
08.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.291.323.221
|ASELSAN
|519.187.936
|Petkim
|363.276.011
|Halkbank
|354.750.159
|Garanti Bankası
|337.638.296
|Albaraka Türk
|314.315.387
|Kardemir (D)
|215.790.751
|İş Finansal Kiralama
|189.448.454
|Tüpraş
|169.653.733
|Şişe Cam
|154.937.235
|İpek Doğal Enerji
|144.851.618
|Akbank
|139.407.370
|Emlak Konut GMYO
|124.629.207
|Pegasus
|114.504.216
|Vakıflar Bankası
|114.167.569
|Güneş Sigorta
|113.849.268
|Ereğli Demir Çelik
|102.000.631
|İş GMYO
|96.727.300
|İş Bankası (C)
|90.495.703
|Koza Madencilik
|89.031.448
Kaynak: AA