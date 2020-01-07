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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.086.869.997
ASELSAN 313.043.371
İpek Doğal Enerji 214.068.

07.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.086.869.997
ASELSAN 313.043.371
İpek Doğal Enerji 214.068.384
Garanti Bankası 130.768.453
Tüpraş 128.291.581
Petkim 124.747.798
İş Finansal Kiralama 123.854.321
Kardemir (D) 113.480.010
Koza Madencilik 112.696.371
Halkbank 111.197.080
Şişe Cam 107.231.953
Pegasus 101.946.574
Alarko GMYO 89.531.151
Akbank 88.543.140
İş GMYO 86.872.906
Albaraka Türk 86.307.458
Koza Altın 86.293.147
Vestel 85.750.652
Emlak Konut GMYO 82.448.567
GSD Holding 81.120.030
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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