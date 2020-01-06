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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 924.790.390
ASELSAN 739.534.178
İpek Doğal Enerji 385.930.

06.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 924.790.390
ASELSAN 739.534.178
İpek Doğal Enerji 385.930.406
Petkim 299.577.158
Koza Madencilik 288.910.765
Kardemir (D) 229.900.802
Garanti Bankası 198.850.444
Halkbank 196.956.266
Koza Altın 180.883.438
Şişe Cam 180.080.736
Albaraka Türk 171.791.847
İş GMYO 148.347.665
İş Finansal Kiralama 144.234.033
Alarko GMYO 125.675.805
Akbank 119.041.824
Ereğli Demir Çelik 118.324.473
Tüpraş 90.899.264
Soda Sanayii 84.688.600
Pegasus 83.164.478
Emlak Konut GMYO 75.131.936
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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