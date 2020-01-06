Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 924.790.390
ASELSAN 739.534.178
İpek Doğal Enerji 385.930.
06.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|924.790.390
|ASELSAN
|739.534.178
|İpek Doğal Enerji
|385.930.406
|Petkim
|299.577.158
|Koza Madencilik
|288.910.765
|Kardemir (D)
|229.900.802
|Garanti Bankası
|198.850.444
|Halkbank
|196.956.266
|Koza Altın
|180.883.438
|Şişe Cam
|180.080.736
|Albaraka Türk
|171.791.847
|İş GMYO
|148.347.665
|İş Finansal Kiralama
|144.234.033
|Alarko GMYO
|125.675.805
|Akbank
|119.041.824
|Ereğli Demir Çelik
|118.324.473
|Tüpraş
|90.899.264
|Soda Sanayii
|84.688.600
|Pegasus
|83.164.478
|Emlak Konut GMYO
|75.131.936
Kaynak: AA