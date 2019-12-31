Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 938.810.195
ASELSAN 525.373.144
Petkim 414.838.
31.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|938.810.195
|ASELSAN
|525.373.144
|Petkim
|414.838.661
|Halkbank
|247.580.313
|Vakıflar Bankası
|195.975.384
|Şişe Cam
|183.559.172
|Kardemir (D)
|171.407.895
|İş Fin.Kir.
|167.089.455
|Karsan Otomotiv
|164.292.091
|Garanti Bankası
|153.579.202
|Albaraka Türk
|143.140.483
|İhlas Gayrimenkul
|100.445.939
|Koza Madencilik
|100.356.030
|Odaş Elektrik
|97.766.654
|İpek Doğal Enerji
|90.449.441
|İş Bankası (C)
|88.523.575
|Pegasus
|81.758.895
|Tekfen Holding
|79.371.056
|Tüpraş
|77.657.015
|Turkcell
|75.234.335
Kaynak: AA