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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İpek Doğal Enerji 438.976.271
Koza Madencilik 427.549.554
Karsan Otomotiv 350.

23.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:22
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
İpek Doğal Enerji 438.976.271
Koza Madencilik 427.549.554
Karsan Otomotiv 350.056.710
Vestel 313.397.502
Türk Hava Yolları 202.956.882
Albaraka Türk 202.400.573
Emlak Konut GMYO 176.706.198
Soda Sanayii 144.261.536
Şişe Cam 142.544.698
Kardemir (D) 139.650.576
İhlas Gayrimenkul 138.012.130
Zorlu Enerji 113.819.789
Tekfen Holding 107.990.520
Koza Altın 98.154.292
Tüpraş 97.890.578
ASELSAN 92.870.776
Gersan Elektrik 91.287.155
Ereğli Demir Çelik 91.011.262
Eczacıbaşı İlaç 87.269.353
Garanti Bankası 81.011.256
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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