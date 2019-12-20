20.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 476.708.053 İpek Doğal Enerji 296.884.606 Koza Madencilik 276.819.050 Tüpraş 245.320.594 Şişe Cam 216.748.216 İhlas Gayrimenkul 129.095.666 Emlak Konut GMYO 121.283.532 ASELSAN 119.222.833 Kardemir (D) 115.592.272 Koza Altın 111.195.240 Garanti Bankası 110.392.658 Karsan Otomotiv 109.926.397 Güneş Sigorta 99.576.485 Albaraka Türk 97.193.808 Ereğli Demir Çelik 91.175.697 Soda Sanayii 90.761.207 İş Fin.Kir. 78.482.402 Akbank 75.539.817 Polisan Holding 71.559.276 Alarko Holding 54.521.957

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)