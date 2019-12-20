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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 476.708.053
İpek Doğal Enerji 296.884.

20.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:26
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 476.708.053
İpek Doğal Enerji 296.884.606
Koza Madencilik 276.819.050
Tüpraş 245.320.594
Şişe Cam 216.748.216
İhlas Gayrimenkul 129.095.666
Emlak Konut GMYO 121.283.532
ASELSAN 119.222.833
Kardemir (D) 115.592.272
Koza Altın 111.195.240
Garanti Bankası 110.392.658
Karsan Otomotiv 109.926.397
Güneş Sigorta 99.576.485
Albaraka Türk 97.193.808
Ereğli Demir Çelik 91.175.697
Soda Sanayii 90.761.207
İş Fin.Kir. 78.482.402
Akbank 75.539.817
Polisan Holding 71.559.276
Alarko Holding 54.521.957
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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