Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 476.708.053
İpek Doğal Enerji 296.884.
20.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|476.708.053
|İpek Doğal Enerji
|296.884.606
|Koza Madencilik
|276.819.050
|Tüpraş
|245.320.594
|Şişe Cam
|216.748.216
|İhlas Gayrimenkul
|129.095.666
|Emlak Konut GMYO
|121.283.532
|ASELSAN
|119.222.833
|Kardemir (D)
|115.592.272
|Koza Altın
|111.195.240
|Garanti Bankası
|110.392.658
|Karsan Otomotiv
|109.926.397
|Güneş Sigorta
|99.576.485
|Albaraka Türk
|97.193.808
|Ereğli Demir Çelik
|91.175.697
|Soda Sanayii
|90.761.207
|İş Fin.Kir.
|78.482.402
|Akbank
|75.539.817
|Polisan Holding
|71.559.276
|Alarko Holding
|54.521.957
Kaynak: AA