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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 424.906.257
Vestel 246.173.402
Şişe Cam 169.824.

19.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:38
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 424.906.257
Vestel 246.173.402
Şişe Cam 169.824.507
Kardemir (D) 161.857.386
ASELSAN 146.325.228
Ereğli Demir Çelik 131.587.095
Garanti Bankası 100.082.558
Soda Sanayii 96.210.718
Güneş Sigorta 87.432.137
Galatasaray Sportif 86.044.767
Tüpraş 79.750.180
Fenerbahçe Futbol 77.872.238
Pegasus 71.868.982
Odaş Elektrik 71.827.994
İş Fin.Kir. 63.525.321
Petkim 61.698.105
Işıklar Enerji Yapı Hol. 56.422.675
Vakıflar Bankası 51.778.567
Akbank 47.259.189
Koza Madencilik 47.006.139
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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