Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 563.757.756
Işıklar Enerji Yapı Hol. 223.985.060
Tüpraş 212.
18.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|563.757.756
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|223.985.060
|Tüpraş
|212.424.942
|Garanti Bankası
|205.049.709
|Güneş Sigorta
|188.486.407
|ASELSAN
|151.326.094
|Kardemir (D)
|150.641.883
|İş Finansal Kiralama
|148.985.513
|Emlak Konut GMYO
|143.842.595
|Petkim
|133.742.921
|Koza Madencilik
|124.541.338
|Çemaş Döküm
|120.538.185
|Odaş Elektrik
|117.585.490
|Şişe Cam
|115.176.335
|Soda Sanayii
|106.071.259
|Galatasaray Sportif
|102.229.869
|Halkbank
|96.476.100
|Ereğli Demir Çelik
|84.949.572
|Akbank
|84.936.021
|Koza Altın
|73.182.778
Kaynak: AA