Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 563.757.756
Işıklar Enerji Yapı Hol. 223.985.060
Tüpraş 212.

18.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:18
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 563.757.756
Işıklar Enerji Yapı Hol. 223.985.060
Tüpraş 212.424.942
Garanti Bankası 205.049.709
Güneş Sigorta 188.486.407
ASELSAN 151.326.094
Kardemir (D) 150.641.883
İş Finansal Kiralama 148.985.513
Emlak Konut GMYO 143.842.595
Petkim 133.742.921
Koza Madencilik 124.541.338
Çemaş Döküm 120.538.185
Odaş Elektrik 117.585.490
Şişe Cam 115.176.335
Soda Sanayii 106.071.259
Galatasaray Sportif 102.229.869
Halkbank 96.476.100
Ereğli Demir Çelik 84.949.572
Akbank 84.936.021
Koza Altın 73.182.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler