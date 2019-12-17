Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 760.407.744
Güneş Sigorta 366.743.702
Tüpraş 289.132.
17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:16
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|760.407.744
|Güneş Sigorta
|366.743.702
|Tüpraş
|289.132.335
|İş Finansal Kiralama
|239.648.693
|Şişe Cam
|225.137.984
|ASELSAN
|199.311.053
|Garanti Bankası
|160.780.939
|Petkim
|130.646.771
|Akbank
|125.249.946
|Odaş Elektrik
|118.574.748
|Vakıflar Bankası
|113.577.846
|Soda Sanayii
|105.441.441
|Albaraka Türk
|100.885.227
|Kardemir (D)
|100.612.289
|Galatasaray Sportif
|94.489.989
|Pegasus
|80.302.113
|Emlak Konut GMYO
|69.807.668
|Çemaş Döküm
|67.919.888
|Koza Madencilik
|67.635.641
|Vestel
|67.627.944
Kaynak: AA