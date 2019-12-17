17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:16

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 760.407.744 Güneş Sigorta 366.743.702 Tüpraş 289.132.335 İş Finansal Kiralama 239.648.693 Şişe Cam 225.137.984 ASELSAN 199.311.053 Garanti Bankası 160.780.939 Petkim 130.646.771 Akbank 125.249.946 Odaş Elektrik 118.574.748 Vakıflar Bankası 113.577.846 Soda Sanayii 105.441.441 Albaraka Türk 100.885.227 Kardemir (D) 100.612.289 Galatasaray Sportif 94.489.989 Pegasus 80.302.113 Emlak Konut GMYO 69.807.668 Çemaş Döküm 67.919.888 Koza Madencilik 67.635.641 Vestel 67.627.944

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)