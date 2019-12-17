Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 760.407.744
Güneş Sigorta 366.743.702
Tüpraş 289.132.

17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:16
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 760.407.744
Güneş Sigorta 366.743.702
Tüpraş 289.132.335
İş Finansal Kiralama 239.648.693
Şişe Cam 225.137.984
ASELSAN 199.311.053
Garanti Bankası 160.780.939
Petkim 130.646.771
Akbank 125.249.946
Odaş Elektrik 118.574.748
Vakıflar Bankası 113.577.846
Soda Sanayii 105.441.441
Albaraka Türk 100.885.227
Kardemir (D) 100.612.289
Galatasaray Sportif 94.489.989
Pegasus 80.302.113
Emlak Konut GMYO 69.807.668
Çemaş Döküm 67.919.888
Koza Madencilik 67.635.641
Vestel 67.627.944
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler