Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 548.718.626
Kardemir (D) 278.247.088
Güneş Sigorta 244.620.
16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|548.718.626
|Kardemir (D)
|278.247.088
|Güneş Sigorta
|244.620.742
|ASELSAN
|232.907.835
|Garanti Bankası
|179.156.295
|İş Finansal Kiralama
|177.659.768
|Galatasaray Sportif
|175.476.098
|Tekfen Holding
|153.470.452
|Eczacıbaşı İlaç
|114.737.463
|Pegasus
|101.995.813
|Odaş Elektrik
|91.010.943
|Soda Sanayii
|87.495.304
|Polisan Holding
|87.433.021
|Ereğli Demir Çelik
|84.282.951
|İpek Doğal Enerji
|82.424.230
|Koza Madencilik
|80.110.688
|Akbank
|78.854.694
|Petkim
|74.074.927
|Vestel
|71.099.148
|Zorlu Enerji
|67.143.419
Kaynak: AA