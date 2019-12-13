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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 732.692.807
Garanti Bankası 428.635.157
Kardemir (D) 392.

13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 732.692.807
Garanti Bankası 428.635.157
Kardemir (D) 392.795.077
ASELSAN 304.108.513
İş Finansal Kiralama 255.906.503
Akbank 217.960.104
Petkim 193.684.233
Ereğli Demir Çelik 168.932.316
İş Bankası (C) 167.778.882
Yapı ve Kredi Bank. 162.890.192
Halkbank 153.731.086
Vakıflar Bankası 145.915.478
Vestel 130.082.161
Eczacıbaşı İlaç 125.948.637
Tüpraş 113.712.927
Migros Ticaret 112.541.950
Şişe Cam 105.298.146
Turkcell 92.648.061
Pegasus 91.249.932
Koza Madencilik 88.198.673
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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