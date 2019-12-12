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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 809.332.093
Petkim 434.494.007
ASELSAN 342.794.

12.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:24
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 809.332.093
Petkim 434.494.007
ASELSAN 342.794.846
Pegasus 185.778.890
Emlak Konut GMYO 164.250.785
Garanti Bankası 131.359.128
İpek Doğal Enerji 123.559.826
Tüpraş 114.165.806
Şişe Cam 107.887.129
Doğuş Otomotiv 107.313.534
Ereğli Demir Çelik 106.073.450
Vestel 102.486.818
Kardemir (D) 95.068.622
Koza Madencilik 94.137.325
Beşiktaş Futbol Yat. 91.849.488
İş Fin.Kir. 91.511.226
Galatasaray Sportif 75.954.212
Sasa Polyester 73.912.934
Türk Telekom 72.359.485
Netaş Telekom. 69.896.074
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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