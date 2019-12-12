Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 809.332.093
Petkim 434.494.007
ASELSAN 342.794.
12.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|809.332.093
|Petkim
|434.494.007
|ASELSAN
|342.794.846
|Pegasus
|185.778.890
|Emlak Konut GMYO
|164.250.785
|Garanti Bankası
|131.359.128
|İpek Doğal Enerji
|123.559.826
|Tüpraş
|114.165.806
|Şişe Cam
|107.887.129
|Doğuş Otomotiv
|107.313.534
|Ereğli Demir Çelik
|106.073.450
|Vestel
|102.486.818
|Kardemir (D)
|95.068.622
|Koza Madencilik
|94.137.325
|Beşiktaş Futbol Yat.
|91.849.488
|İş Fin.Kir.
|91.511.226
|Galatasaray Sportif
|75.954.212
|Sasa Polyester
|73.912.934
|Türk Telekom
|72.359.485
|Netaş Telekom.
|69.896.074
Kaynak: AA