Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 735.458.391
Afyon Çimento 277.964.508
ASELSAN 245.183.
10.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|735.458.391
|Afyon Çimento
|277.964.508
|ASELSAN
|245.183.158
|Türk Telekom
|213.743.521
|Emlak Konut GMYO
|195.645.850
|Petkim
|151.174.346
|İş Finansal Kiralama
|135.332.400
|Koza Madencilik
|133.328.615
|Soda Sanayii
|127.067.987
|Garanti Bankası
|120.581.153
|Pegasus
|107.865.893
|Halkbank
|107.610.755
|Tüpraş
|107.120.482
|Kardemir (D)
|100.854.300
|Ereğli Demir Çelik
|100.194.862
|Galatasaray Sportif
|98.533.941
|Çemaş Döküm
|88.626.979
|Şişe Cam
|84.007.500
|Karsan Otomotiv
|75.980.481
|Vestel
|73.153.073
Kaynak: AA