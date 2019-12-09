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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 634.801.791
İş Finansal Kiralama 329.528.266
ASELSAN 250.

09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 634.801.791
İş Finansal Kiralama 329.528.266
ASELSAN 250.288.776
Tüpraş 236.793.768
Emlak Konut GMYO 211.098.088
Ereğli Demir Çelik 177.772.821
Garanti Bankası 170.831.120
Kardemir (D) 160.470.065
Afyon Çimento 112.429.167
Akbank 110.048.095
Petkim 103.277.244
İhlas Holding 97.430.599
Çemaş Döküm 94.620.637
Halkbank 87.332.453
Türk Telekom 81.976.270
Sasa Polyester 81.858.810
İhlas Gayrimenkul 80.985.277
Tekfen Holding 80.215.650
Galatasaray Sportif 78.859.983
Soda Sanayii 76.058.848
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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